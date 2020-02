Adolescente que fue encontrado violando a niña de cuatro años en San José Pinula espera audiencia

View this post on Instagram

#Actualización #San_Jose_Pinula🚨 Menor de 12 años abuso sexualmente de niña de 4 años " Ella me dijo que tuviéramos relaciones " esas fueron las declaraciones de un menor de 12 años quien fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con una niña de tan solo 4 años, en aldea Concepción Pinula. Familiares quienes lo sorprendieron intentaron prenderle fuego pero la pronta reacción de la Policía Nacional Civil lograron rescatarlo y trasladarlo a la subestación. Bomberos Voluntarios de la 127 compañía realizaron el traslado de la víctima hacia el hospital Roosevelt para ser evaluada por médicos de turno. Mientras que el agresor fue llevado hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley, para esclarecer su situación.