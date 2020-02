La OMS pide calma ante epidemia de coronavirus

Mientras el balance de muertos por el nuevo coronavirus aumentó este martes a cerca de mil 900, las autoridades de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentaron calmar los ánimos al citar un estudio que asegura que la mayoría de las infecciones son leves.

"Este es un brote muy serio y tiene el potencial de crecer, pero necesitamos ponerlo en su justa medida con el número de personas infectadas", dijo Michael Ryan, responsable del departamento de emergencias médicas de la OMS.

"En proporción, fuera de Hubei esta epidemia está afectando a muy poca gente", sostuvo Ryan, luego de conocido un informe según el cual el 81 % de los más de 73 mil pacientes tienen infecciones leves.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 18, 2020