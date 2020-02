OMS bautiza como COVID-19 a la infección provocada por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este martes que denominó como "COVID-19" a la infección provocada por el nuevo coronavirus que ha provocado una crisis sanitaria en China.

"Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y este es COVID-19", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas reunidos en Ginebra, Suiza.

Sobre el nuevo nombre oficial de la enfermedad, explicó que "CO" es por "corona", "VI" por "virus" y "D" por "enfermedad" ("disease", en inglés).

🚨 BREAKING 🚨

"We now have a name for the #2019nCoV disease:

COVID-19.

I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"

–@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020