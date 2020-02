Bloques pedirán citar a candidatos al TSE para conocer plan de trabajo

La cuenta regresiva para el relevo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) empezó el fin de semana con la entrega del listado de aspirantes a dirigir el ente electoral en el Congreso.

La toma de posesión de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo debe realizarse el 18 de marzo para un periodo de seis años, por lo que los magistrados se encargarán de convocar a las próximas dos elecciones generales.

Diferentes bancadas legislativas propondrán a la directiva del Congreso escuchar las propuestas de trabajo de los 20 candidatos y así poder votar por los profesionales con mejor trayectoria e idoneidad para el cargo.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que como bloque le propondrán a la directiva programar reuniones con los candidatos, pero de no ser aceptada la propuesta, mantendrán como bancada citaciones a los participantes.

“Las reuniones servirán para conocer su trayectoria y el punteo que recibieron de la comisión y así tener una idea más clara a la hora de la votación”, explicó Blanco.

Sin embargo, el diputado espera que la alianza legislativa no presente una moción para alterar la agenda y someter dicha elección sin conocer el perfil de los candidatos y su experiencia.

Blanco espera que la junta directiva, a cargo de Allan Rodríguez, defina semanas diferentes para la elección de los magistrados de las diferentes instituciones para que la designación sea transparente y se cumpla con la idoneidad para el cargo y dicha elección sea “maratónica”.

Cumplir requisitos

Desde la semana pasada, la diputada de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez propuso en el pleno aprobar un mecanismo para la elección de magistrados, no obstante; no tuvo el respaldo de la mayoría de legisladores indicando que era trabajo de las comisiones de postulación.

“Aunque nos parece una buena iniciativa la del presidente del Congreso habilitar un link para que la ciudadanía consulte sobre los candidatos a magistrados, no es suficiente para que hagamos una elección bajo los criterios que establece la Constitución luego de los señalamientos a las comisiones de postulación”, resaltó Gutiérrez.

De acuerdo con la congresista, los bloques de Winaq, URNG, Creo, Semilla, MLP e integrantes de Bien y el PAN buscan tener una interacción con los candidatos para conocer sus planes de trabajo y así tomar una decisión más adecuada.

También reciben lista de candidatos a Salas de Apelaciones

Además, la comisión de postulación para magistrados a las Cortes de Apelaciones entregó el listado de 270 aspirantes el viernes pasado en el Congreso.

Por lo que los diputados iniciarán los cabildeos para la elección de cada magistrado.

Para la elección de magistrados al TSE se requieren 107 votos, mientras que para autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones solo son 81 votos a favor.

Esta semana se espera que la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia remita al Congreso el listado con los nombres de los 26 aspirantes.

“Será la primera prueba para conocer las alianzas”, análisis de Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack

Se ha escuchado de una iniciativa de varias bancadas para que la elección se haga de manera transparente y correcta, buscando la capacidad e idoneidad de los candidatos, pero se sabe que no ha sido aceptada por los integrantes de la alianza (que votó por las reformas a la Ley de ONG). Se tiene conocimiento que la elección de los magistrados del TSE se la hará primero y será la prueba para conocer las alianzas, luego realizarán las elecciones de los magistrados de las Cortes y colocar a sus amigos que no fueron puestos en el ente electoral, por lo que vemos con preocupación que sigamos siendo un “Estado criminal”, porque es donde no se requieren tantos votos.