Así anunció Giammattei la destitución del gobernador de Escuintla

Jorge Segura fue destituido este viernes 14 de febrero de su cargo como gobernador de Escuintla, según lo informó el presidente, Alejandro Giammattei.

El anuncio del mandatario ocurrió en una conferencia de prensa que se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 capitalina, después de una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

De acuerdo con el mandatario, fue él quien le informó a Segura que sería cesado de su cargo al frente de la Gobernación Departamental de Escuintla:

La destitución de Segura se relaciona con la posibilidad de que este haya advertido a grupos delictivos sobre el estado de Prevención que se decretaría en seis municipios de Escuintla:

Giammattei afirmó que no se permitirá que ningún funcionario interrumpa los planes del gobierno central para contrarrestar a la delincuencia:

"Me parece increíble a mí que por parte de un funcionario de gobierno que se estaba hartando del pueblo de Guatemala con sus impuestos, y que esa persona haya advertido a los criminales a mí me parece la cosa más baja y no lo voy a permitir".