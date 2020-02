Astronauta mujer con récord de más tiempo en el espacio regresa a la Tierra

La astronauta estadounidense, Christina Koch, regresó a la Tierra este jueves, tras haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), batiendo el récord femenino de permanencia en el espacio.

La cápsula Soyuz con Koch, de la NASA, y sus colegas a bordo (el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, y el ruso Alexandre Skvortsov) aterrizó en las estepas de Kazajistán, en Asia Central, tras un vuelo de tres horas y media.

Dimitri Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa (Roskosmos), dijo en Twitter que "el aterrizaje se llevó a cabo como estaba previsto y la tripulación se siente bien".

Koch, por su parte, dijo sentirse "conmovida y feliz", tras ser extraída de la cápsula.

Parmitano hizo un gesto con la mano para indicar que se sentía bien, mientras Skvortsov comía una manzana justo después del aterrizaje.

Habitantes de las estepas kazajas, montados a caballo, asistieron al aterrizaje en medio de la nievem en una estampa inédita.

📍 There’s no place like home! @Astro_Christina, Alexander Skvortsov & @astro_luca landed safely back on Earth at 4:12am ET after a mission aboard the @Space_Station.

Coverage continues as we say #CongratsChristina for a record-breaking spaceflight: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/z7HMTxYk4p

— NASA (@NASA) February 6, 2020