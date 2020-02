VIDEO. Avión se sale de la pista y se parte en tres en aeropuerto de Estambul

Un avión de pasajeros de la compañía Pegasus Airlines sufrió este miércoles un aparatoso accidente en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, tras salirse de la pista de aterrizaje y partirse en tres.

La aeronave logró aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen, en medio de malas condiciones metereológicas, pero se salió de la pista provocando el desastre, informó la cadena televisiva NTV.

En redes sociales, ya circulaban imágenes que mostraban el aparato, totalmente seccionado.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7

