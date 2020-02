VIDEO. Avión sin una rueda aterriza de emergencia en aeropuerto de Madrid

Un avión de la aerolínea AirCanada se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia este lunes en el aeropuerto de Madrid, en España, tras sufrir un "problema técnico" en una de las ruedas del tren de aterrizaje, indicaron autoridades.

El avión, que cubría la ruta Madrid-Toronto, sobrevoló la capital española por alrededor de tres horas para quemar parte de su combustible, antes de finalmente llevar a cabo, con éxito, el arriesgado aterrizaje.

"El vuelo AC837, de AirCanada, aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez, de Madrid-Barajas, sin incidencias. Quedando la pista 32L bloqueada por la aeronave y medios de emergencia", indicó Enaire, gestor de navegación aérea en España, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la empresa gestora Aena, informó que los mecánicos estaban valorando el estado de la aeronave para determinar la mejor forma de desembarque.

Los servicios de emergencia del 112, junto con los bomberos, se encontraban desplegados en la zona para atender la emergencia.

El medio RT llevó a cabo una transmisión en vivo de la pista, captando el momento del aterrizaje de la aeronave (adelantar al 1:28:30).

El sindicato de pilotos Sepla comunicó a través de Twitter que el aparato había "perdido tres piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor", por lo que el motor izquierdo estaría sufriendo problemas.

La aeronave debió pasar cerca de tres horas quemando combustible, con la finalidad de aligerar la carga para alcanzar el peso adecuado para realizar el aterrizaje de emergencia.

Un caza F-18 del Ejército español acompañó el avión durante la parte final del vuelo para observar los daños, procedimiento habitual en este tipo de casos.

En redes sociales circulaban fotografías supuestamente tomadas por pasajeros del avión, en las que se observaba al avión militar a escasa distancia.

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5

— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020