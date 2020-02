¿Buena o mala acción? Opiniones divididas por fotos de camión que arrastra el cuerpo de un perro

Varias páginas de Facebook compartieron este 4 de febrero las imágenes de un camión que arrastra el cuerpo de un perro.

Según se detalla, el supuesto acto de crueldad habría ocurrido en la aldea Montufar, en San Juan Sacatepéquez.

El hecho causó indignación a pesar de que las publicaciones señalan que se desconoce si el perro estaba vivo o muerto.

Las imágenes son las siguientes:

El texto que acompaña la publicación pide a las autoridades que con las placas del vehículo accionen.

Además señala: “La crueldad animal ya tiene castigo… no dejemos que esto continúe”.

Sin embargo, El Grafico de Sacatepéquez, compartió una nota en la que supuestamente se aclara lo ocurrido con el perro.

En ella se indica que el can que se observa en las fotografías había sido atropellado y se encontraba en una banqueta.

Por tal razón, los tripulantes del cambio decidieron movilizarlo para evitar el mal olor del cuerpo en descomposición.

El hecho generó diversas opiniones en los internautas, algunos de ellos se mostraron molestos por la forma en que se trasladó el cuerpo.

Estas son algunas de ellas:

“Gracias por no dejarlo allí tirado pero hay bolsas para taparlo y que no se vea tan cruel el traslado”.

“Aunque el perrito ya estuviera muerto, esto no es posible, no lo entiendo y no lo acepto”.