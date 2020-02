OMS dice que el coronavirus todavía no es una “pandemia”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó el martes que la epidemia de coronavirus, que ha provocado una crisis en China, todavía no es una "pandemia".

"Actualmente, no estamos en una situación de pandemia", declaró a periodistas Sylvie Briand, directora del departamento de Preparación mundial para los riesgos de infección de la OMS.

"Estamos en una fase de epidemia con múltiples focos", añadió.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020