VIDEOS. Pasajeros grabaron momento del angustioso aterrizaje de emergencia en Madrid

Momentos de angustia vivieron este lunes los pasajeros del vuelo AC837, de la aerolínea Air Canada, luego de que este sufriera una falla mecánica y se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La aeronave había partido de la capital española en horas de la tarde, pero tuvo que devolverse luego de que se reportara "un problema de motor poco después del despegue" y de que se reventara uno de los diez neumáticos.

Air Canada flight #AC837, Madrid to Toronto, has landed safely at Madrid airport, having returned due to an engine issue.

Le vol Madrid–Toronto #AC837 d’Air Canada s’est posé en toute sécurité à l’aéroport de Madrid après qu’un problème de moteur ait forcé son retour.

— Air Canada (@AirCanada) February 3, 2020