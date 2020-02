Dos heridos y el atacante muerto en acto “terrorista” en Londres

La policía británica informó este domingo que agentes armados abatieron a tiros a un hombre en el barrio de Streatham, en Londres, después de que aparentemente apuñalara a varias personas en el lugar.

Inicialmente, el incidente fue declarado por las autoridades como "terrorista".

"Un hombre fue abatido por agentes armados en Streatham. De momento, se cree que varias personas fueron apuñaladas", indicó la policía londinense en Twitter.

"Se están examinando las circunstancias; el incidente ha sido declarado como relacionado con el terrorismo", añadió.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham . At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

En un tuit previo, autoridades habían pedido a las personas que evitaran el área mientras los servicios de emergencia trataban con la emergencia.

En tanto, en redes sociales circulaban videos grabados por testigos, los cuales mostraban vehículos policiales y ambulancias, así como a al supuesto sospechoso tendido en el suelo y rodeado por agentes.

Terror incident :man shot by armed police in #Streatham a number of people have been stabbed,incident has been declared as terrorist-related @metpoliceuk urges people to avoid traveling to area. pic.twitter.com/uPGkcNDIXa

Una última actualización ofrecida por la policía daba cuenta de dos personas heridas, aunque no ofrecía detalles sobre su estado de salud.

"Creemos que hay dos víctimas heridas. Esperamos actualizaciones sobre sus condiciones. La escena ha sido controlada por completo", señalaron las autoridades.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020