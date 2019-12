FOTOS. Emotivo homenaje a las víctimas del atentado en puente de Londres

Londres y Cambridge rindieron el lunes un emotivo homenaje a las víctimas del atentado del viernes en uno de los principales puentes de la capital británica.

El ataque que conmocionó al país en plena campaña electoral dejó tres muertos: Jack Merrit, de 25 años, y Saskia Jones, de 23, y el propio atacante, así como tres heridos, y fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El laborista Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de Londres, encabezó la ceremonia y dirigió unas palabras en honor a las víctimas.

"El mejor modo de vencer este odio no es enfrentándonos unos a otros sino concentrándonos en los valores que nos unen", afirmó Khan.

El alcalde llamó también a "sacar esperanza del heroísmo de londinenses de a pie y los servicios de socorro que corrieron hacia el peligro, arriesgando sus vidas para ayudar a gente que ni conocían".

At today’s vigil we honoured the victims of Friday’s attack and commended the incredible bravery of members of the public and emergency services who risked their lives to help others.

They are the best of us, and an inspiring example of how London stands united against terror. pic.twitter.com/p3m9QzrNya

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 2, 2019