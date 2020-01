Luego de que el Pescado lo insultara públicamente, Neto Bran le contesta

El alcalde de Mixco, Neto Bran, le contestó a Carlos Ruiz "el Pescado" un mensaje en el que le hace alusión a su faceta atlética.

En su mensaje, Bran le aclara a Ruiz que lo admira y que él ha cumplido con sus obligaciones como presidente del Club Deportivo Mixco.

"Hola, ¿por qué me tratas así? ¡¡Nunca te hecho algo malo!! Yo ya le pagué a mi deportivo Mixco, no se porqué dices eso!! No creo justas tus palabras. Sobre todo porque yo te admiro mucho :(", fue la respuesta del jefe edil.

Lo alude

Carlos Ruiz compartió un mensaje en su red social en la que le pide a Bran que le pague a los futbolistas del Deportivo Mixco.

En su comunicación, "El Pescado" llama fracasado a Bran y hace alusión a su breve participación como atleta profesional, por la pelea estelar que protagonizó el viernes pasado ante su homólogo, Esduin Javier Javier alias "Tres Kiebres".

De acuerdo con el legionario futbolista guatemalteco, los jugadores de ese plantel no han recibido pago en los últimos seis meses.

"Bueno, ahora que ya experimentaste ser "atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional" ya paga al plantel de MIXCO FC que tiene 6 meses esperándote. ¡¡Fracasado!!", expresó.

Pelea del año

El pasado viernes 24 de enero, los jefes ediles de Mixco, Guatemala, e Ipala, Chiquimula, se enfrentaron en el ring, en una pelea que fue ampliamente anunciada.

El entrenador de Bran decidió parar la pelea a poco menos de dos minutos al ver que su rival, "Tres Kiebres" lo había impactado en repetidas ocasiones en el rostro, sin que él pudiera mantener la guardia.

Al día siguiente, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Bran afirmó que ya había vivido su momento (en el box) y que continuaría practicando.