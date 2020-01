Trump recuerda a las víctimas del Holocausto con emotivo mensaje

En el marco del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, compartió un comunicado en el que recordó a los millones de víctimas del nazismo.

"En el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, recordamos a las millones de almas preciosas que perecieron como resultado de los horribles crímenes perpetrados por el régimen nazi", escribió Trump en Twitter, adjuntando el comunicado oficial de la Casa Blanca.

Asimismo, el gobierno estadounidense reafirmó su "firme compromiso de enfrentar el vil veneno del antisemitismo donde y cuando surja".

"La celebración anual de este año es especialmente emotiva ya que conmemoramos el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Mientras lloramos solemnemente a aquellos que fueron abusados, torturados o asesinados en Auschwitz y otros campos de concentración y exterminio, reconocemos a los héroes que arriesgaron sus propias vidas, muchos de los cuales hicieron el último sacrificio, para ayudar a liberar los campos. Sus sacrificios ayudaron a las fuerzas de la libertad a prevalecer para garantizar que estos crímenes atroces nunca se repitan", señala el texto.

On International Holocaust Remembrance Day, we remember the millions of precious souls who perished as a result of the horrific crimes perpetrated by the Nazi regime….https://t.co/drhi6UeJ14

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020