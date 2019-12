Luis von Ahn: "Duolingo es la app número 24 de mayor recaudación en EE. UU."

El empresario guatemalteco Luis von Ah dio a conocer que la aplicación que confundó, Duolingo, se encuentra en la posición 24 en la lista de apps de mayor recaudación en Estados Unidos.

Duolingo es un servicio de aprendizaje gratuito de idiomas que ahora ya otorga certificación del nivel de inglés aprendido.

Today @duolingo is the 24th highest grossing app in the US, making more money than e.g. HBO! pic.twitter.com/ngwiNuYULm

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 29, 2019