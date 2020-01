OMS dice que es “demasiado pronto” para declarar emergencia internacional por coronavirus chino

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunido en Suiza, determinó este jueves que aún es "demasiado pronto" para declarar una emergencia internacional por el nuevo brote de coronavirus chino que ya ha provocado la muerte de 17 personas.

En conferencia de prensa desde Ginebra, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que aún no se trata de una "urgencia sanitaria mundial". No obstante, reconoció que "podría convertirse en ello".

The Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) considered that it is still too early to declare a public health emergency of international concern given its restrictive and binary nature

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020