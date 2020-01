Exministro Jorge Villavicencio declara y entrega pruebas de descargo a jueza

El exministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, declaró este jueves 23 de enero ante el Juzgado de Mayor Riesgo D por los señalamientos que el Ministerio Público (MP) hace en su contra por el caso “Asalto al Ministerio de Salud”.

Afirmó que desconoce por qué la Fiscalía identificó la investigación en su contra con el referido nombre, pues su nombramiento fue legal y él llegó solo a tomar posesión de su cargo al frente de la cartera.

Dijo que durante 11 años no consecutivos y en diferentes gobiernos, trabajó como director del Hospital Roosevelt, por lo cual conocía la problemática que afrontaban quienes se desempeñaban como titular de la cartera de Salud.

“Jamás yo, Jorge Villavicencio, he pertenecido a alguna estructura; y mucho menos mi hija. Me parece incongruente lo que está haciendo el sistema de justicia del país”, manifestó el exfuncionario.

El exfuncionario explicó que el cargo le fue ofrecido de manera directa por el expresidente Otto Pérez Molina, cuando todavía fungía como director hospitalario.

Por medio de una comunicación telefónica el entonces mandatario le pidió que se uniera a los esfuerzos del Organismo Ejecutivo y que se hiciera cargo de las políticas de salud. La respuesta de Villavicencio a Pérez Molina fue:

“No he pertenecido a ningún partido político, no estoy afiliado a ustedes y en las elecciones pasadas no voté por ustedes. Permítame ser sincero con usted”, dijo el señalado a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.