Cancillería considera que no se puede anular el acuerdo migratorio

La implementación del acuerdo migratorio que firmó el exministro Enrique Degenhart con el gobierno de Estados Unidos continúa generando dudas en Cancillería.

Ya que el ministro Pedro Brolo comentó que solo les dejaron unos “borradores” de los anexos, por lo que se reunirá con un equipo de especialistas (de Estados Unidos) para determinar la capacidad que tiene el país para la recepción de personas retornadas.

El canciller evitó adelantar información de los “borradores” que han analizado, pero comentó que se podrá integrar una mesa técnica de migración, pues desde la transición de gobierno han conversado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF.

“Vendrá un grupo para platicar esos detalles, lo importante es que estemos tranquilos de que vamos a hacer el abordaje para darle transparencia y conocer la capacidad que tenemos”, resaltó Brolo.

Sin embargo, consideró que no puede ser derogado dicho acuerdo, pues dependerá de lo que esté establecido en los “borradores”, por lo que lo único que podría hacerse es una renegociación, lo cual espera que sea de manera inmediata.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que el ACA que se conoce, es el marco de ejecución, por lo que se necesita conocer toda la documentación y así poder trabajar de manera transparente y quitar el secretismo que ha habido sobre el tema.

Pide cierre de Conamigua

Otro de los temas a los que no se opuso Brolo durante la citación de la UNE fue a la eliminación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), pues no tiene mayores facultades para atender a los guatemaltecos en el extranjero.

En lugar de ese consejo, el funcionario propone crear un viceministerio de atención al migrante, para responder a las promesas de campaña del presidente Giammattei.

El Conamigua el año pasado tuvo un presupuesto de Q34 millones, pero según Brolo tuvo una baja ejecución, por lo que necesitan aumentar el servicio a los migrantes fuera del país.

A la vez, Brolo solicitó a los diputados del bloque uneísta apoyar dicha propuesta, así como las reformas a la Ley de la Carrera Diplomática para evitar nombramientos ilegales en ese ministerio.

“Consideramos que el Conamigua no ha funcionado, porque se ha vuelto un nido de plazas para políticos. Lo mejor es suprimirlo y que sea el Ministerio (Minex) que asuma la atención para los guatemaltecos en diferentes partes del mundo”, mencionó Carlos Barreda, jefe del bloque UNE.

El diputado solicitó un informe sobre redes familiares que trabajan en Cancillería y la han cooptado, por lo que enfatizó en la necesidad de depurar esa dependencia.

“No se puede renegociar algo que no se aprobó”, análisis de Gabriel Orellana

Creo que antes de implementar el Acuerdo (ACA) tiene que pasar por el Congreso, porque sino con cuál base se implementará, pues no existe el tratado madre. Hay algo más importante, que es la responsabilidad del presidente Morales, su canciller Jovel y el ministro Degenhart por iniciar acciones encaminadas a un convenio que no se conoce y eso son actos contrarios a la Constitución para que el Ministerio Público de oficio los investige. No se puede renegociar algo que no está aprobado.

