Juez beneficia a Roberto Villate y dicta falta de mérito en caso de financiamiento electoral

El titular del Juzgado Sexto, Carlos Toledo, benefició al exdiputado Roberto Villate, señalado del delito de fiscalización electoral de fondos, en su calidad de Secretario General del partido Líder.

Según el juzgador, no se acreditó que el exdiputado hubiese impedido la fiscalización de los recursos destinados para la pauta electoral del extinto partido político Líder.

Villate calificó el proceso como muy difícil, pero que la falta de mérito evidencia que no tuvo ninguna responsabilidad.

“Hemos estado presente durante 29 meses y contribuimos con la investigación”, señaló el exdiputado tras escuchar la resolución.

“De alguna manera me quedé presente, no me fui a ningún país o departamento lejano. Me quedé porque confié en la justicia”, indicó Villate.

#AHORA “Contribuimos a la investigación (…) me quedé porque confié en la justicia”, dice el exdiputado Villate | Vía @JRamos_PN pic.twitter.com/ndntYQjudg — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 21, 2020

Apelarán medida

El jefe de la Fiscalía contra delitos electorales, Rafael Curruchiche, indicó que la investigación contra el exdiputado de Líder está bien fundamentada, por lo que apelarán ante una sala la resolución emitida por el juzgado.

Según Curruchiche, la investigación detalla que el exdiputado incumplió con proporcionar al Tribunal Supremo Electoral los documentos de soporte de financiamiento solicitados.

La investigación fue presentada por la referida fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), agregó el fiscal.