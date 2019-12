Greta Thunberg, elegida “personalidad del año” por la revista TIME

La sueca Greta Thunberg, activista ambiental de apenas 16 años, fue elegida como la "personalidad del año 2019" por la revista TIME.

Con el título "El poder de la juventud", la publicación colocó a Thunberg en su portada.

La joven se convirtió en portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática, atrayendo a millones de personas a su causa.

Atrajo miradas desde que el año pasado iniciara una huelga contra el calentamiento global, fuera del Parlamento de Suecia.

"No podemos seguir viviendo como si no hubiera un mañana, porque hay un mañana. Eso es todo lo que estamos diciendo", dijo Thunberg a TIME.

Así, la adolescente sueca se convierte, además, en la personalidad del año más joven nombrada por TIME.

While the franchise has a long record of recognizing the power of young people, the editors have never before selected a teenager #TIMEPOY https://t.co/1YHRSq3a9i

La revista entrevistó a Thunberg a bordo del velero que la llevó de Estados Unidos a Europa.

La activista sueca estaba en la COP25, un foro climático de la ONU que se realiza en Madrid y que busca salvar al mundo del calentamiento global, cuando se anunció el premio.

Thunberg ha llevado su mensaje directo ("Escucha a los científicos") a los líderes globales, acusándolos de inacción frente a la crisis climática.

The story behind TIME's 2019 Person of the Year cover #TIMEPOY https://t.co/qYFwfJBdVV

"La política de la acción climática está tan arraigada y es tan compleja como el fenómeno mismo, y Thunberg no tiene una solución mágica", escribió TIME.

"Ella ofreció un llamamiento moral a quienes están dispuestos a actuar, y avergonzó a quienes no lo hicieron", añadió.

Paralelo al anuncio de TIME, Thunberg acusó a los países ricos que anunciaron ambiciosas metas de reducción de emisiones de "engañar" con la letra pequeña, y estimó que "no se está haciendo nada" para evitar una catástrofe climática.

La adolescente sueca intervino en la COP25, donde unos 200 países estarán reunidos hasta el viernes con el objetivo de intensificar la lucha contra el cambio climático.

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”

Here’s a small part from my speech today at the #cop25 in Madrid. pic.twitter.com/Dg8pz969yS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019