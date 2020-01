Norma Torres pide a Giammattei que gobierne con decencia y justicia

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, envío un mensaje al presidente electo Alejandro Giammattei en el día en el que asumirá su cargo.

Torres inició con una felicitación al nuevo presidente por ocupar el cargo. Además, dijo que esperaba que eso marcara una mejor etapa en Guatemala.

Asimismo, pidió que durante su gobierno no hayan represalias para quienes defiendan el Estado de Derecho.

I congratulate @DrGiammattei on becoming the next president of #Guatemala & hope he ushers in a new chapter of decency & justice. The Guatemalan people must trust that their democratic institutions work for them & that those standing for the #RuleOfLaw will not face retribution.

