VIDEOS. Tras 40 años, volcán filipino despierta y expulsa gigantesca nube de ceniza

Autoridades de Filipinas advirtieron este domingo que el volcán Taal, cercano a Manila, podría entrar en erupción de forma inminente, horas después de lanzar nubes de cenizas que obligó a suspender vuelos en la región.

Miles de personas que viven cerca del volcán, una popular atracción turística, fueron evacuadas de sus viviendas.

Renato Solidum, jefe del Instituto de vulcanología y sismología de Filipinas, indicó que una erupción del volcán Taal, situado 65 kilómetros al sur de Manila, podría producirse "en las próximas horas o días".

La última erupción del este volcán data de 1977.

En redes sociales circulaban videos que mostraban el momento de la expulsión de cenizas del volcán, donde también era posible ver una impactante descarga de relámpagos.

View from Lipa City, Taal Volcano Explosion with Thunders and Lightning happening as of the moment pic.twitter.com/L5zcOJDNvX

— Derick Santos (@derek27official) January 12, 2020