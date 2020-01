Trump advierte a Irán, pero deja abierta la puerta del diálogo

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió nuevamente el domingo a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por el derribo de un avión civil en cerca de Teherán, aunque al mismo tiempo dejó la puerta abierta a conversaciones sin condiciones previas.

La advertencia de Trump se da en momentos en que el régimen iraní enfrenta en las calles el enojo de los manifestantes, en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán.

"A los líderes de Irán: NO MATEN A SUS MANIFESTANTES", tuiteó Trump, advirtiendo que el mundo y "más importante, Estados Unidos, está mirando".

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020