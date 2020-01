Jefes de bloque aprueban distribución de curules para los próximos cuatro años.

Por mayoría los jefes de bloque aprobaron la distribución de curules para la novena legislatura, la cual estará conformada por 19 bancadas.

Para la repartición de los espacios en el hemiciclo se presentaron tres propuestas, por lo que la avalada fue la última. En dicha propuesta, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) continuará ocupando el lado derecho de la junta directiva.

En ese mismo lado también seguirá el bloque Todos, y se suman el Movimiento Semilla.

También estarán las bancadas de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Winaq y Movimiento para la Liberación de los Pueblos.

La otra conformación

Mientras que en el lado izquierdo del hemiciclo estarán ubicados los bloques Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), Vamos, Prosperidad Ciudadana y Valor.

Además, Victoria, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Bien, Humanista y más al centro estarán Visión con Valores (Viva), Podemos, Partido Unionista y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Luego del análisis y discusión, con 12 votos, de 19 en total, los participantes en la sesión preparatoria aprobaron la opción No. 3 para la distribución de curules en la IX Legislatura. El presidente @AlvaroArzuE da por finalizada la sesión. pic.twitter.com/kvjDXsEBWQ — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 8, 2020

Disputa para asumir

La junta de credenciales pretende solicitarle a los diputados electos que entreguen finiquito de 2020, sin embargo; la legislación electoral no indica que dicha junta deba solicitar ese documento, ya que el Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales.

Entre los diputados que enfrentan ese impedimento son Lucrecia Hernández Mack, del Movimiento Semilla, y Carlos Mencos de la UNE.

Por aparte, el diputado reelecto Fidel Reyes Lee, del partido Bien, pretende que los diputados electos con él que no estén afiliados al partido no tomen posesión. No obstante, varios de los presentes respondieron que ese tema no les compete a ellos.

A la nueva legislatura llegan 110 diputados nuevos, mientras que 50 lograron su reelección.

La elección de la directiva para 2020 es el tema principal que ha hecho que varias bancadas busquen alianzas para votar por el presidente afín a sus temas de agenda.