Choques y vehículos con fallas mecánicas complican el tránsito este lunes

De acuerdo con autoridades, este lunes 6 de diciembre se presentan complicaciones en el tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

Uno de los incidentes se registró en el kilómetro 17.5 de la ruta Interamericana, con sentido hacia la calzada Roosevelt. A un vehículo se le explotó la llanta delantera, por lo cual obstaculiza el carril izquierdo.

Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) apoya al conductor en el cambio del neumático para poder liberar el paso por el sector.

Vehiculo se le exploto la llanta delantera, obstaculiza carril izquierdo del Km 17.5 ruta Interamericana hacia Calzada Roosevelt. PMT apoya para el cambio de neumático y la pronta liberación de la via. #TránsitoMixco pic.twitter.com/Z459zQTG0s — Pablo Morales (@EmixtraPablo) January 6, 2020

En tanto, en el kilómetro 38 de la ruta Interamericana colisionaron un picop y un vehículo particular. El hecho solamente dejó daños materiales y no hubo heridos.

De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), está obstruido el carril izquierdo con rumbo a oriente.

@Provial atiende PERCANCE VIAL en el km 38 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente]. Colisión entre pick up y vehículo que se da a la fuga ocasiona solo daños materiales, se encuentra obstruido el carril izquierdo con dirección oriente. Precaución. #TuVidaVale pic.twitter.com/DkapFNqwxC — PROVIAL (@Provial) January 6, 2020

Asimismo, hubo una colisión entre un vehículo y un motorista sobre el puente del bulevar El Naranjo, en Mixco, con dirección al Periférico. Socorristas le brindan apoyo a los ocupantes de los vehículos.

Colisión entre vehiculo y motorista sobre puente Naranjo hacia el Periferico. Precaución al circular por el sector. PMT, PNC y unidad de emergencia apoyan en el lugar. #TránsitoMixco pic.twitter.com/lhRlqpWF1m — Pablo Morales (@EmixtraPablo) January 6, 2020

Tráiler involucrados

El conductor de un tráiler perdió el control de este y derrapó, lo cual lo hizo salir de la pista en el kilómetro 31 de la ruta a El Salvador.

De acuerdo con Provial, el piloto resultó ileso. Y en cuanto al vehículo, este fue reubicado en el sector y se encuentra fuera de la vía.

@Provial atiende PERCANCE VIAL en el km 31 de la ruta a El Salvador [CA-1 Oriente]. Tráiler derrapa y sale de pista ocasionando solo daños materiales. El vehículo se encuentra fuera de la vía, no genera congestión del tránsito. Precaución. #TuVidaVale pic.twitter.com/ALOarLtNGE — PROVIAL (@Provial) January 6, 2020

Otro hecho que involucra a un tráiler se reportó en el kilómetro 19 de la ruta hacia Ciudad Quetzal. El vehículo presenta desperfectos mecánicos y la PMT trabaja para removerlo.

Trailer por desperfectos mecánicos en Km 19 ruta a ciudad Quetzal. Precaución al circular por el sector. PMT apoya para movilizarlo del lugar. #TránsitoMixco pic.twitter.com/zbpvos8gmg — Pablo Morales (@EmixtraPablo) January 6, 2020

La PMT de Villa Nueva informó que hay alta carga vehicular en la calzada Raúl Aguilar Batres, hacia el Trébol, aunque no hay obstáculos por el momento.

Situación similar se da en la ruta del Búcaro hacia El Mezquital y la salida del Cenma.