VIDEO. Cinco muertos por aparatoso accidente en carretera de EE. UU.

Al menos cinco personas murieron y otras 60 resultaron heridas la madrugada del domingo en un aparatoso accidente de tránsito en una autopista del estado de Pensilvania, Estados Unidos, que involucró a varios vehículos.

La colisión se produjo poco antes de las 4:00 (hora local), en el condado de Westmoreland, a unas 30 millas al este de Pittsburgh.

Imágenes del lugar del accidente, transmitidas por canales de televisión locales, mostraban varios vehículos dañados, algunos incluso volcados contra el lado ligeramente nevado de la carretera.

"Han habido cinco muertes", declaró la policía, precisando que en el siniestro estuvieron involucrados un autobús, tres semiremolques y un vehículo particular.

Los tres camiones estaban "cargados de paquetes", agregó el comunicado.

"Unos 60 pacientes han sido transportados a tres hospitales" en el condado de Westmoreland, declaró por su parte Carl DeFebo, portavoz de Pennsylvania Turnpike, una carretera que conecta Pittsburgh con la ciudad de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos.

El vocero explicó que debido el accidente ocasionó el cierre de un tramo de 86 millas de la autopista, entre New Stanton en la salida 75 y Breezewood en la salida 161.

Es probable que haya un "cierre prolongado", añadió DeFebo.

Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike , milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. Turnpike is closed in both directions from New Stanton (#75) to Breezewood (#161). A prolonged closure likely.

About 60 patients have been transported to three area hospitals in Westmoreland County due to multi-vehicle crash on @PA_Turnpike at milepost 86 westbound. Coroner has confirmed five fatalities. An 86-mile stretch of Turnpike still closed from New Stanton to Breezewood exits.

— Carl DeFebo (@cdefebo) January 5, 2020