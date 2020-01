Tensiones entre Estados Unidos y países de medio oriente obligan a suspender una actividad deportiva

Momentos de tensión se viven entre Estados Unidos y países de medio oriente, específicamente Irak e Irán.

Las fuertes disputas que se están dando en las últimas horas conllevaron a suspender una importante actividad importante.

En las próximas horas se revelaría información más específica de las medidas que tomará la federación de futbol de Estados Unidos para sus próximas actividades.

A través de sus redes sociales la federación de futbol de Estados Unidos emitió un comunicado aclarando la situación que se vive en dicho país.

La federación tomo medidas y a través del comunicado informaron cuales serán las medidas que tomarán para sus próximas actividades.

"Debido a la situación en desarrollo en la región, US Soccer ha decidido posponer viajar a Catar para el campamento de entrenamiento de enero del equipo nacional de fútbol programado para hombres.

Mientras tanto, estamos trabajando en arreglos alternativos en preparación para el partido contra Costa Rica, el 1 de febrero en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Estamos trabajando con la Asociación de Futbol de Catar para encontrar una oportunidad en el futuro cercano para que nuestro equipo experimente las instalaciones y la hospitalidad de primer nivel de Catar".

La federación de futbol buscará alternativas para planificar las distintas sesiones de entrenos que tenían programadas todas las categorías de Estados Unidos en futbol.

El combinado nacional de Estados Unidos sostendrá un partido amistoso contra el seleccionado de Costa Rica el próximo 1 de febrero en Carson, California.

📰 | Following #JanuaryCamp in Qatar, the #USMNT will kick off 2020 vs. Costa Rica on Feb. 1 in California.

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) December 30, 2019