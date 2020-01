El mensaje del papa Francisco por el aumento de las tensiones en Medio Oriente

El papa Francisco hizo este domingo un llamado a mantener "el diálogo y el autocontrol" en Medio Oriente, región donde las tensiones parecen ir en aumento por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Francisco se pronunció tras la tradicional oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, aunque no citó ningún país en concreto.

"En numerosas regiones del mundo se siente una atmósfera terrible de tensión", declaró el Papa, saliéndose del texto del discurso distribuido antes, en lo que parece una alusión a las tensiones entre Washington y Teherán.

En un mensaje publicado el sábado en su cuenta de Twitter, el pontífice también pidió por la paz.

"Debemos creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se la espera. ¡Pidamos al Señor el don de la paz!", escribió Francisco.

El asesinato el viernes del general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en Irak, desencadenó un recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

La muerte del general conmocionó a la República Islámica y suscita temores de una nueva guerra en Oriente Medio, o incluso de un nuevo conflicto mundial.

Teherán, además, prometió "vengar" la muerte del general Soleimani.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país tiene en el punto de mira a 52 sitios en Irán, y que los atacará "muy pronto y muy duro" si la República Islámica decide actuar contra personal o bienes estadounidenses.

Estos sitios son "de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní", aseguró el mandatario en Twitter.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020