Guardia dispara contra piloto de bus en la calzada San Juan

En el marco de una discusión, el piloto de un bus urbano fue atacado a balazos por un guardia de seguridad que custodiaba un comercio en la zona 7 capitalina.

La unidad de transporte de la ruta 71 circulaba por la 8ª avenida de la calzada San Juan cuando se registró el incidente.

Se dirigía desde la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, con dirección a la Terminal, en la zona 9 capitalina.

Se conoció que el hecho se habría originado luego de que el conductor no le cediera el paso a un vehículo que salía del estacionamiento del negocio en el que laboraba el elemento de seguridad.

Esto le generó molestia, por lo cual accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones contra el autobús.

Los proyectiles impactaron en un costado de la unidad, sin que se reportaran personas heridas.

El piloto del bus relató a Emisoras Unidas lo ocurrido. Destacó que cuando el guardia disparó la unidad llevaba a aproximadamente 30 pasajeros.

“Porque no dejé salir el carro me disparó, solo por eso. Me asusté cuando él se tiró a la grada”, dijo.