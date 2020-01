Prohiben parcialmente los cigarrillos electrónicos aromatizados en EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la prohibición de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos, sin llegar a la prohibición total con la que se había comprometido en septiembre.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) anunció que, a partir de febrero, no se permitirá la venta de las recargas con aromas distintos a tabaco y mentol, salvo que hayan obtenido una autorización específica de las autoridades.

El objetivo es prevenir el vapeo entre los más jóvenes, dijo el secretario de Salud, Alex Azar.

This data sends a clear message to American public health officials that we must take action and change our enforcement priorities to meet this rising challenge and ensure a new generation of children do not become addicted to nicotine

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 2, 2020