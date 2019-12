Tiroteo en iglesia de Estados Unidos deja al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron y otra más resultó herida y se encuentra en condición crítica, tras un tiroteo perpetrado en el interior de una iglesia en la ciudad de White Settlement, en Texas, Estados Unidos.

Según The Dallas Morning News, una fuente confirmó que una de las víctimas murió en el lugar del ataque y la otra mientras era trasladada hacia el hospital.

Macara Trusty, de Medstar Mobile Healthcare, explicó que uno de los fallecidos es el propio atacante.

Por su parte, Mike Drivdahl, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth, citado por el mencionado portal, dijo que se declaró una "amenaza activa" a eso de las 11:30 (hora local).

"Nuestros corazones y oraciones están con todas las familias que se vieron afectadas por este incidente (…) Continuaremos rezando por ellas y seguiremos haciendo todo lo que podamos por ellas", dijo Drivdahl.

BREAKING: #ATF Special Agents are en route to a reported shooting at the West Freeway Church of Christ in White Settlement TX. @WSPD_TX @cityof_ws @fortworthpd pic.twitter.com/hxNJHmLw18

— ATF Dallas (@ATFDallas) December 29, 2019