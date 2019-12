Al menos cinco heridos en ataque en fiesta judía de Janucá en Nueva York

Varias personas resultaron heridas la noche del sábado en un ataque con arma blanca en una casa cerca de Nueva York, donde se celebraba una fiesta con motivo de Janucá.

Una llamada dio cuenta de un "ataque masivo" contra la residencia de un "rabino jasídico", tuiteó la asociación judía ortodoxa OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council).

Cinco personas, todas jasídicas, resultaron heridas y fueron trasladadas hacia un hospital. Dos de ellas se encuentran en estado crítico, dijo la OJPAC.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York informó que un sospechoso fue detenido y un vehículo fue confiscado.

VIDEO of the vehicle driven by the attacker. Note the plate/tag digits. Thank you all who shared our earlier tweet. pic.twitter.com/PGgOhBD3qO

La cadena CBS New York reportó que un hombre armado con un machete ingresó en la propiedad del rabino, en Monsey, estado de Nueva York, y luego acuchilló a varios de los presentes para luego darse a la fuga.

Yossi Gestetner, dirigente de la OJPAC, citado por The New York Times, dijo que una de las víctimas es un hijo del rabino.

"Había varias docenas de personas en la casa (…) Era una celebración del Janucá", dijo Gestetner.

OJPAC co-founder @YossiGestetner alongside @HikindDov of @AmericansAA listing steps that gov and LE can take to tackle the rise in attacks: 1) Full responses after an attack, 2) long term stepped up security and 3) publicizing the consequences the attackers faced for those acts. pic.twitter.com/mwzX83OdoQ

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó en un comunicado que estaba "horrorizado" por el que calificó de "acto despreciable y cobarde" y ordenó a la unidad de crímenes de odio de la policía que investigue el caso.

"Tenemos tolerancia cerco con el antisemitismo en Nueva York y haremos que el atacante asuma su total responsabilidad según la ley", tuiteó.

I am horrified by the stabbing of multiple people at a synagogue in Rockland County tonight.

We have zero tolerance for anti-Semitism in NY and we will hold the attacker accountable to the fullest extent of the law.

NY stands with the Jewish community. pic.twitter.com/JILUoFXJc9

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 29, 2019