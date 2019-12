El mensaje que dio el Papa en el Ángelus antes de Navidad

Durante el Ángelus semanal, previo a que llegue la Navidad, el papa Francisco elogió la fe de San José, quien, según dijo, pese a haber jugado un "papel secundario" en la historia del nacimiento de Jesús, representaba "toda la sabiduría cristiana".

En su mensaje, pronunciado desde una ventana ante la multitud concentrada en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, el pontífice elogió la fe que mantuvo José pese a la ansiedad que le pudiera generar su compromiso con María, embarazada, en una imagen moderna de la Sagrada Familia.

Según el Papa afirmó que la situación de José fue "humanamente vergonzosa y contrastante".

AFP

"José, frente a esta sorpresa, naturalmente está turbado pero en lugar de reaccionar de forma impulsiva o punitiva, busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María", indicó.

Si José hubiera denunciado a María, esta hubiera podido tener que enfrentar graves consecuencias, incluso la muerte, por lo que el futuro padre decidió "dejarla en secreto sin crear un escándalo", añadió.

Pero cuando se entera de que el bebé de María es obra de Dios, "confía en Dios totalmente".

"Precisamente esta confianza inquebrantable en Dios le permitió aceptar una situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible", apuntó el pontífice argentino.

El #EvangeliodeHoy (Mt 1,18-24) nos guía hacia la Navidad a través de la experiencia de San José. Que su ejemplo nos ayude a escuchar a Jesús que llega y que pide que le acojamos en nuestros proyectos y en nuestras decisiones. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 22, 2019

El Papa exige un cambio

Desde que se convirtió en Papa en 2013, Francisco ha tratado, en numerosas ocasiones, temas controvertidos para la moral católica, como la homosexualidad, el celibato o las parejas que conviven sin estar casadas.

Este enfoque suyo despertó muchas simpatías entre los creyentes, pero también provocó la ira del ala más conservadora de la Iglesia.

El sábado, en un mensaje dirigido a la Curia romana, el gobierno de la Iglesia, Francisco pidió un "cambio de mentalidad" profundo en el contexto de un Occidente que se descristianiza.

"¡Ya no estamos en la cristiandad, ya no lo estamos! Ya no somos los únicos hoy en producir cultura, ni los primeros, ni los más escuchados", lanzó el Papa en su tradicional felicitación a la Curia.

AFP

"Ya no estamos en régimen de cristiandad porque la fe, especialmente en Europa, pero también en gran parte de Occidente, no constituye ya un presupuesto para convivir juntos. Peor aún, (la fe) es negada, burlada, marginada y ridiculizada", afirmó ante sus principales cardenales.

Ese "cambio de época" obliga a "un cambio de mentalidad pastoral", dijo, advirtiendo, asimismo, contra "la rigidez" y la tentación de "refugiarse en el pasado", en momentos en que se "han que llevar a cabo cambios significativos".