Y esto fue 2019... Eventos y personas que hicieron el año

Los eventos del 2019 que pasarán a la historia están marcados por personajes conocidos mundialmente. Sin embargo, para unos fue un buen año y para otros, desafortunado.

Un buen año para…

Greta Thunberg

La activista ambiental de 16 años inspiró a estudiantes de todo el mundo con sus protestas frente al Parlamento sueco por una acción más fuerte contra el calentamiento global. Con los hashtags #FridaysforFuture y #SchoolStrike4Climate, su movimiento vio manifestaciones mundiales que reunieron a más de 1.6 millones de personas. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz, llegó a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York y fue nombrada Persona del Año por la revista “Time”.

Lionel Messi

El futbolista profesional argentino recibió su sexto Balón de Oro, un premio anual presentado por la revista “France Football” en diciembre, superando a su rival portugués Cristiano Ronaldo en el número de trofeos. El jugador de 32 años también se convirtió en el mejor jugador masculino del año de la FIFA y en el atleta mejor pagado del mundo en 2019 según “Forbes”, reemplazando al boxeador Floyd Mayweather Jr. (quien fue el primero del ranking de ganancias en el listado del año pasado).

Ariana Grande

En febrero, la cantante estadounidense lanzó un álbum llamado “Thank U, Next”, que rompió una serie de récords, incluido el de la mayor cantidad de reproducciones de una canción en un solo día para una artista femenina en Spotify. Con “7 Rings” en el número uno, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” en el número dos y “Thank U, Next” en el número tres, Grande se convirtió en la primer artista en monopolizar los tres primeros lugares en el Billboard Hot 100 list desde The Beatles en 1964. La joven de 26 años también se ha convertido en la más seguida en Instagram, con más de 168 millones de fans en la app.

Un mal año para…

Mark Zuckerberg

Este año resultó ser difícil para el líder de Facebook. Su compañía acordó pagar más de US$649 mil a la Oficina del Comisionado de Información por el escándalo “Cambridge Analytica” que involucró la recolección y uso de datos personales de usuarios. El empresario estadounidense de iInternet de 35 años tuvo que, una vez más, testificar ante el Congreso de EE. UU. y se enfrentó a duras críticas por sus planes de desarrollar un sistema de pago alternativo, Libra.

Theresa May

La ex primera ministra del Reino Unido no logró obtener el apoyo parlamentario para implementar el acuerdo que había hecho con la Unión Europea sobre cómo el Reino Unido abandonaría el bloque. Después de que su propuesta fuera rechazada abrumadoramente dos veces en el Parlamento, May prometió a los legisladores conservadores que renunciaría si apoyaban su acuerdo Brexit. Eso tampoco funcionó y el acuerdo fue rechazado por tercera vez. May, de 63 años, renunció el 24 de mayo y fue sucedida por Boris Johnson.

Donald Trump

Un consejo de investigación especial dirigido por Robert Mueller encontró que Trump y su campaña acogieron y alentaron la interferencia extranjera rusa en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la creencia de que sería políticamente ventajoso, pero no encontraron evidencia suficiente para presentar cargos de conspiración criminal. Además, la Cámara de Representantes lanzó una investigación de juicio político después de que un informe revelara que habría abusado de su poder presionando al presidente de Ucrania para que emprendiera acciones que tendrían efecto en ayudar a su campaña de reelección en 2020.