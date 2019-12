Trump dijo que Greta Thunberg debería “relajarse” e ir al cine y así respondió ella

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el jueves el nombramiento de Greta Thunberg como "personalidad del año 2019" por la revista TIME, diciendo que la joven activista sueca debería "relajarse" e "ir al cine".

"Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un(a) amigo(a)!, ¡Relajate, Greta, relajate!", escribió Trump en Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

Rápidamente, la adolescente respondió: ironizó sobre la declaración del mandatario actualizando su biografía en su cuenta de Twitter.

"Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película con un(a) amigo(a)", se lee ahora en su perfil.

La declaración de Trump se produjo después de que la revista reconociera el miércoles a Thunberg, de apenas 16 años, quien el año pasado lanzó en solitario la llamada "huelga escolar por el clima" o "viernes para el futuro", una protesta contra el calentamiento global.

Desde entonces, este se ha convertido en un movimiento mundial que ha llevado a la activista a ser considerada, incluso, para el Premio Nobel.

La activista se hizo conocida por sus encendidos discursos hacia líderes mundiales.

El miércoles, en Madrid, acusó a los países ricos de "engañar" a las personas haciéndoles creer que están tomando medidas significativas contra el cambio climático.

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”

Here’s a small part from my speech today at the #cop25 in Madrid. pic.twitter.com/Dg8pz969yS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019