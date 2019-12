VIDEO. Enorme incendio en planta de residuos industriales cerca de Barcelona

Después de horas de trabajo, bomberos catalanes consiguieron estabilizar un gran incendio declarado este miércoles en una planta de residuos industriales cerca de Barcelona.

"Los bomberos dan por estabilizado el incendio" en una nave de un polígono industrial en Montornès del Vallès, unos 15 kilómetros al noreste de Barcelona, informó el servicio de protección civil de la región de Cataluña (noreste de España).

El fuego se originó al amanecer (hora local) en la planta de reciclaje de disolventes y residuos industriales.

Durante las primeras horas, las llamas provocaron el confinamiento de la población de los municipios aledaños.

En un vídeo publicados por los bomberos en Twitter, se ven brazos de llamas consumiendo un edificio blanco junto a la carretera, del que sale una tupida humareda negra.

Imatges #bomberscat de l'incendi que afecta una empresa de reciclatge de dissolvents i residus industrials al polígon industrial Can Buscarons de Baix (Montornès del Vallès). Hores d'ara hi estem treballant amb 28 dotacions pic.twitter.com/eZmlnEHTiQ

"Las tareas de extinción del incendio las concentramos en mantener bajo control el sector de los depósitos de disolventes, y en garantizar que no haya ninguna reanudación. Se mantiene cerrado el acceso a la empresa afectada ya la depuradora", añadieron en otro tuit.

Una treintena de equipos de bomberos trabajaron hasta las 15:30 (hora local) para extinguir el fuego.

"Damos por controlado el incendio en la planta de Montornès del Vallès. No ha habido nuevos focos y a través de la empresa se han iniciado las tareas para retirar y trasvasar en depósitos los disolventes y limpiar los residuos de la zona afectada", añadieron los bomberos.

Donem per CONTROLAT l'incendi a l'empresa de Montornès del Vallès. No hi ha hagut represes, i, a través de l'empresa, ja s'han iniciat les tasques per retirar i transvasar en dipòsits els dissolvents i netejar els residus de la zona afectada. pic.twitter.com/OowGp1amZW

