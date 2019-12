Un policía muere en nuevo tiroteo en ciudad de Estados Unidos

Al menos un agente de policía murió y otros dos resultaron heridos este martes en un tiroteo en Jersey City, Nueva Jersey, luego de que dos hombres abrieran fuego cerca de una tienda de conveniencia, informó el New York Times.

Los dos agentes lesionados y un civil, que también habría sido alcanzado por las balas, estaban en condición estable, según informó Esther Suárez, fiscal del condado Condado de Hudson.

"La fiscalía del Condado de Hudson está confirmando que un oficial de policía herido fatalmente hoy en Jersey City. Dos oficiales más y un civil también fueron alcanzados por el tiroteo pero están estables".

"Eviten la entrada al área cercana a Martin Luther Boulevard y a Bayview Avenue", añadió la fiscalía en un tuit.

The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow. — ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) December 10, 2019

Según reportes, los sospechosos huyeron y se atrincheraron en una bodega, desatando un enfrentamiento con las fuerzas de la ley.

De acuerdo con una fuente policial citada por CNN, uno de ellos fue "neutralizado" dentro de la misma bodega.

Autoridades enviaron un robot para tener ojos y oídos dentro de la tienda, añadió la fuente.

Por su parte, el gobernador Phil Murphy aseguró en un comunicado que sus "oraciones y pensamientos están con los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Jersey City, especialmente con los agentes que recibieron disparos durante este enfrentamiento".

I have every confidence in our law enforcement professionals to ensure the safety of the community and resolve this situation. Today reminds us of their bravery and the sacrifices they, and their families, make for our communities. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 10, 2019

Cierran escuelas cercanas

Por medio de un tuit, la Junta de Educación de Bayonne informó que todas las escuelas en las cercanías fueron "cerradas como precaución", debido a la actividad policial y la investigación en el área.

All Bayonne schools are in a shelter in place as a precaution due to police activity and investigation in Jersey city. Safety for our children and staff is our number one priority. — BayonneBOE (@BayonneBOE) December 10, 2019

Una escena caótica se desarrolló en las calles de la ciudad, con disparos y el sonido de sirenas al fondo, mientras agentes fuertemente armados se dirigían al lugar de los hechos, según se observaba en videos difundidos en las redes sociales.

Several shots fired pic.twitter.com/FyknpxCqwG — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019

Por su parte, el subsecretario de prensa principal, Hogan Gidley, citado por CNN, dijo que el presidente Donald Trump ya ha sido informado sobre el incidente en Jersey City, y que las autoridades continúan monitoreando la situación.

La Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York, así como el Escuadrón de Bombas de esa ciudad respondieron a la emergencia.