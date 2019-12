Desorganización y desconocimiento de Ley de Contrataciones fomenta la corrupción

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la asociación Acción Ciudadana y la Iniciativa de Transparencia Cost junto con otros analistas coincidieron que las autoridades gubernamentales deben nombrar a personas con conocimiento de las leyes, ya que es uno de los principales factores que mantiene la corrupción en el país.

La actividad por el Día Internacional contra la Corrupción fue apoyada por la embajada Británica, donde se analizó sobre una nueva Ley de Contrataciones.

Ricardo Barrientos, del Icefi, explicó que es necesario una nueva normativa, pero se debe pensar en un sistema de adquisiciones públicas sin olvidar el servicio civil.

“Muchas veces el problema en las compras y adquisiciones no está en la ley sino en los funcionarios no están capacitados y desconocen la ley. También falta planificación, ya que los encargados no planifican entonces no saben qué y cuándo contratar”, resaltó Barrientos.