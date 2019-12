Congresistas de EE.UU. exigen esclarecer muerte de Jakelin Caal

Un grupo de congresistas estadounidenses exigió esclarecer la muerte de Jakelin Caal, de siete años, quien estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza tras cruzar la frontera entre México y EE.UU.

Caal murió el 8 de diciembre del año pasado en un hospital de El Paso, en Texas. Las causas de su deceso todavía no han sido esclarecidas.

La niña junto con su padre, Nery Caal, de 29, salieron el 1 de diciembre de 2018 de Raxruhá, en Alta Verapaz, en busca de alcanzar el “sueño americano”.

A un año del fallecimiento, el Hispanic Caucus, integrado por congresistas estadounidenses, escribió en su cuenta de Twitter:

“Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Jakelin Caal en custodia de la Patrulla Fronteriza. Tenía siete años, era una niña pequeña, cuando la negligencia de nuestro gobierno la mató. La administración de Trump debe rendir cuentas por su fallecimiento. La recordamos y seguiremos luchando por justicia”.

Al mismo tiempo del pronunciamiento lo hicieron, por separado, los congresistas Verónica Escobar, Sylvia García y Adriano Espaillat.

Todos demandaron proteger la dignidad y la seguridad de las niñas y los niños migrantes, así como las de sus familias, las cuales buscan mejorar sus condiciones de vida emigrando hacia EE. UU.

En Guatemala, ninguna de las autoridades de gobierno se pronunció por cumplirse un año de la muerte de Caal.

Today marks the 1 yr anniversary of Jakelin Caal Maquin’s death in @CBP custody. She was 7 yrs old, just a small child, when our govt’s negligence killed her.

The Trump Admin must be held accountable for her death.

We remember her, & will keep fighting for #JusticeForJakelin. pic.twitter.com/eCPO8hBt4z

— Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) December 8, 2019