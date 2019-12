Morales lamenta no haber podido comprar los aviones Pampa III

Previo a la celebración del 98 aniversario de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), el mandatario, Jimmy Morales, participó en la develación de la placa del avión Aravá. A la vez, Morales no desaprovechó el momento para resaltar el trabajo del Ejército y la FAG.

Asimismo, el mandatario recordó que no se pudo comprar los aviones Pampa III en Argentina, lo cual ayudaría a la FAG, por lo que pone en “serios aprietos al país si se da un conflicto, para defender la soberanía”.

Morales expresó la valentía que tienen los pilotos del Ejército por el combate desigual al que se enfrentan contra el narcotráfico porque mandan un jet hasta con 10 toneladas de cocaína y al trasladar esos ilícitos la destruyen.

“Hace cuatro años que encontré que la FAG no solo tiene un caravan, y no tenía ningún aeronave, ni un helicóptero, por lo que no había Fuerza Aérea, pero ahora tiene 24 aeronaves”, explicó Morales.