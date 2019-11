Por desacuerdos en directiva peligra la aprobación del presupuesto para el 2020

Las molestias e inconformidades entre los diputados provocó que la directiva no lograra los consensos para convocar a sesiones para discutir en tercer debate y aprobación final el presupuesto general.

La directiva se reunió ayer para discutir una convocatoria, ya fuera para hoy o mañana, pero no se lograron poner de acuerdo.

La Constitución establece que los diputados deben aprobar o improbar el presupuesto 30 días antes de que cobre vigencia, es decir el 30 de noviembre.

Aníbal Rojas, integrante de la directiva, comentó que era importante que se discutiera el presupuesto, pero no se lograron los consensos.

El proyecto de presupuesto que elaboró Finanzas era de Q91 mil 900 millones, aunque fue reducido por la comisión de Finanzas del Congreso a Q89 mil 800 y luego los diputados decidieron aumentarlo a Q90 mil 92 millones.

El diputado e integrante del gabinete de Vamos Raúl Romero indicó que esperan que venza el plazo de la discusión del presupuesto para definir con cual financiamiento trabajarán.

“Es una batalla ganada el no haberse aprobado un presupuesto que era para los diputados que no se reeligieron, porque se asignan fondos a organizaciones no gubernamentales que no se han creado y se perjudica a salud, educación y seguridad”, indicó Romero.