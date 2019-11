Donald Trump indulta a dos pavos previo al Día de Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió este martes con la tradición instaurada en 1989 y encabezó su tercera ceremonia del "perdón del pavo", en la cual indultó a dos aves bautizadas como Bread y Butter (Pan y Mantequila), respectivamente.

En un breve acto realizado en la Casa Blanca, antes de partir hacia Florida, donde asistirá a un mitin y celebrará el Día de Acción de Gracias, el mandatario republicano "perdonó" a ambos pavos, los cuales habían descansado en una habitación de un lujoso hotel de Washington, posando ante las cámaras, a la espera de la ceremonia.

President @realDonaldTrump introduces "a pair of very handsome birds: Butter, and his alternate, Bread." 🦃 🦃 pic.twitter.com/zQDt6ZajoU

Durante la actividad, el mandatario aprovechó también para cargar contra la prensa y contra el presidente del comité legislativo que le investiga, Adam Schiff.

"De alguna manera esperaba que este evento fuera muy concurrido por la prensa. Al fin y al cabo, los pavos se parecen a los buitres", dijo Trump, lanzando un dardo a los reporteros.

"Por suerte, Bread y Butter han sido especialmente criados para estar calmados en cualquier situación, lo que es muy importante, ya que han recibido citaciones para aparecer en el sótano de Adam Schiff el jueves", ironizó el mandatario.

30 years after the first presidential turkey pardon, President @realDonaldTrump and @FLOTUS carried on the tradition once again! pic.twitter.com/5Fxd3S6Sy4

