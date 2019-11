Trump promete revelar sus impuestos antes de las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump aseguró el jueves que publicará sus declaraciones de impuestos antes de las elecciones presidenciales de 2020, mientras sube la presión de los demócratas en el Congreso para obtener esos documentos contra su voluntad.

"Continúa la caza de brujas con los fiscales locales demócratas de Nueva York, están revisando todas las transacciones financieras que he realizado en mi vida. Esto nunca le ha sucedido a un presidente, lo que están haciendo no es legal", escribió el mandatario en uno de sus tuits matinales.

"Pero estoy limpio, y cuando publique mi declaración financiera (mi decisión) en algún momento antes de la elección, solo mostrará una cosa, que soy mucho más rico de lo que la gente pensó. Y eso es una buena cosa. ¡Empleos, empleos, empleos!", añadió.

…..President before. What they are doing is not legal. But I’m clean, and when I release my financial statement (my decision) sometime prior to Election, it will only show one thing – that I am much richer than people even thought – And that is a good thing. Jobs, Jobs, Jobs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019