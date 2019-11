Sobrevuelo de avión provoca cierre de la Casa Blanca

La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó este martes aviones de combate ante el sobrevuelo de un avión no identificado en espacio aéreo restringido de Washington, lo que obligó a un breve cierre de la Casa Blanca.

En un comunicado publicado durante la mañana, el Comando de Defensa del Espacio Aéreo de Norteamérica confirmó que sus cazas estaban en la zona.

Autoridades aclararon que el avión, que supuestamente violó el espacio aéreo de la capital estadounidense, no era "considerado como hostil".

"Altos funcionarios interinstitucionales están monitoreando la situación en una conferencia telefónica de evento nacional. Nuestros aviones de combate están en el sitio y respondiendo. El avión no es considerado hostil en este momento", señaló el comando en Twitter.

Senior interagency officials are monitoring the situation on a national event conference call. Our jet fighters are on site and responding. Plane is not considered hostile at this time.

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) November 26, 2019