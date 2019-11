Mujer liberada de secuestro dice que era golpeada y llama a denunciar

Con el rostro tapado por una manta oscura, la mujer de 23 años que fue secuestrada durante un día y fue liberada en un hotel de la zona 8, dijo que era golpeada. Además, invitó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de abuso intrafamiliar.

“No me dejaba salir. Me golpeaba. No me dejaba irme con mi familia. Hasta hoy que pude hacer una llamada para llamar a mi mamá para que me fuera a traer porque los golpes que daba cada vez eran más fuertes”, dice la víctima en un video difundido por la Policía Nacional Civil (PNC).