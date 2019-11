Maycom se pronuncia tras quedar fuera de proceso de licitación de Gobernación

La empresa Mayoreo de Computación S. A. (Maycom) planteó una inconformidad por el proceso de licitación para licencias del cual fue excluida y cuestionó a la Junta Licitadora.

Fue en el portal Guatecompras que la empresa Maycom, encargada de la emisión de licencias de conducir en el país, presentó una inconformidad por el proceso de licitación para continuar emitiendo este documento.

Debido a un error en la formalidad fue rechazada de la licitación para emitir los permisos de conducir durante los próximos siete años.

Según explicaron directivos de la empresa, no se les solicitó alguna aclaración para subsanar el proceso, y aseguraron que no diferenció el rechazo de una oferta y una no adjudicación.

Maycom es la única oferta para emitir licencias de conducir en los próximos 7 años Finaliza el tiempo para que las empresas interesadas oferten.

Postura

Fernando Amado, directivo de la empresa explicó que la inconformidad presentada está divida en tres partes y en la primera hacen referencia a la fianza la cual en el documento iba dirigida al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando las bases de licitación señalaban que era hacia la Dirección General de la entidad.

Otro de los puntos establece que en un formulario hubo un error en la fecha de emisión del documento, como expuso Luis Rosales, abogado de la empresa.

La única

Maycom fue la única empresa oferente para esta licitación con la que se busca establecer la emisión de las licencias durante 7 años, tomando en cuenta que la actual vence el 31 de diciembre.