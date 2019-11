Giammattei exige información a Ministro de Gobernación sobre acuerdo migratorio

El presidente electo, Alejandro Giammattei, fue consultado este viernes en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas sobre el acuerdo migratorio que firmó Guatemala con Estados Unidos, por lo que exigió al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que le entregue toda la información referente a dicho convenio bilateral.

“Este señor, en un acto preocupante, no ha querido compartir la información que tiene la obligación de compartir con el gobierno entrante”, arremetió el mandatario electo.

El ministro de Gobernación “juega con fuego con el proceso de transición”, añadió Giammattei, asegurando que el funcionario no ha entregado ninguna información sobre el referido acuerdo.

Giammattei contempla revocar acuerdo migratorio con EE.UU. El presidente electo reiteró que si el gobierno de Morales no entrega la información completa en el período de transición seguirá "dudando" que el acuerdo migratorio "sea conveniente para los intereses del país".

“Se ha negado a que el equipo nuevo vaya a hacer ese proceso al Ministerio… en que conozcamos la situación de la PNC, del Sistema Penitenciario y del resto de dependencias. Está cayendo en incumplimiento de deberes y por eso podría ser sujeto a una denuncia”, señaló.

Giammattei afirmó que no ha recibido absolutamente nada en relación al acuerdo por el cual este jueves arribó al país el primer centroamericano solicitante de asilo.

“Ningún documento relacionado con Gobernación, que no sea el CD que nos dio Segeplan, que no es lo que es lo que se requiere, a pesar de que el presidente Jimmy Morales, enfrente de mí, le ordenó que nos entregara información. O era un show o no hizo caso”, añadió.

Giammattei: Presupuesto 2020 dista de las necesidades del país Alejandro Giammattei, convocó a una conferencia de prensa urgente para fijar postura ante el proyecto de presupuesto 2020.

Detalles del acuerdo

De acuerdo con Giammattei, su equipo desconoce los detalles del acuerdo firmado con Estados Unidos y solo está al tanto de la información que surgió desde el momento de la firma.

“Lo que todos saben. Prácticamente las seis hojitas que nos enseñaron del proyecto original, que fue firmado. No hemos tenido ninguna posibilidad de encontrar información”, expresó.

Solicitante de asilo en EE. UU. llega a Guatemala en el marco del acuerdo migratorio Se trata de un migrante hondureño, quien permanecerá en el territorio nacional mientras resuelve su petición de asilo en Estados Unidos.

Así lo dijo