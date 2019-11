Trump dice que juicio político es una “caza de brujas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles poner fin de inmediato a la investigación de juicio político en su contra tras un explosivo testimonio de uno de sus altos diplomáticos, calificando las audiencias en el Congreso como una "caza de brujas".

"Esta caza de brujas debe acabar YA. ¡Es tan mala para nuestro país!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

….”I WANT NOTHING! I WANT NOTHING! I WANT NO QUID PRO QUO! TELL PRESIDENT ZELENSKY TO DO THE RIGHT THING!” Later, Ambassador Sondland said that I told him, “Good, go tell the truth!” This Witch Hunt must end NOW. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019