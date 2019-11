Estados Unidos extiende licencia para hacer negocios con Huawei

El Gobierno de Estados Unidos extendió el lunes, por otros 90 días, la licencia temporal que permite a las empresas hacer negocios con Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, argumentando que esto hará posible que se sigan prestando servicios a áreas rurales lejanas.

En mayo de este año, la administración del presidente Donald Trump colocó a Huawei en una "lista negra" de tecnología extranjera, acusando al grupo de trabajar con las autoridades de China, así como de violar las sanciones estadounidenses a Irán.

Sin embargo, otorgó exenciones a las empresas estadounidenses para que siguieran operando con Huawei por un período inicial de 90 días, el cual renovó en agosto.

La nueva prórroga vence el 16 de febrero de 2020.

"La extensión de la Licencia General Temporal permitirá a los proveedores continuar atendiendo a los clientes en algunas de las áreas más remotas de Estados Unidos que de otro modo quedarían sin servicio", dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, al anunciar la medida.

"El Departamento continuará monitoreando rigurosamente las exportaciones de tecnología sensible para asegurar que nuestras innovaciones no sean aprovechadas por aquellos que amenacen nuestra seguridad nacional", agregó.

The Temporary General License extension will allow carriers to continue to service customers in some of the most remote areas of the U.S. @CommerceGov will continue to monitor sensitive technology exports to ensure that our innovations and national security are not threatened. https://t.co/IqmOP6gixY

— Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) November 18, 2019